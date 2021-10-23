Он пользовался в Китае необычайной популярностью, был кумиром десятков миллионов – но слава ему на пользу не пошла. Конечно, условные «чистки», которыми нас постоянно пугают, когда речь заходит о Китае, к Ли Юньди никакого отношения не имеют. Тут как раз тот случай, когда этот деятель искусств испытания медными трубами, то есть популярностью и известностью, попросту не выдержал.

Накануне западные и российские либеральные таблоиды вышли с сенсационными заголовками: «Лучший китайский пианист Ли Юньди стал жертвой чисток». Родившийся в Чунцине в 1982 году, Ли был самым молодым пианистом в возрасте 18 лет и первым гражданином Китая, выигравшим XIV Международный конкурс пианистов имени Шопена в 2000 году.

Вчера он был задержан пекинской полицией за съем проституток, что дорого ему обойдется, ведь под угрозой оказались его контракты с автопроизводителями GAC Toyota Motor, Great Wall Motors и Dongfeng Nissan, швейцарским часовым производителем Rolex, американской модной линией Tom Ford и другими.

Но ладно бы с ними, с контрактами, пусть там и прописаны цифры с семью и восемью нолями. Главное в другом – такие, как Ли Юньди, продемонстрировавшие «непристойное поведение», просто исчезают из общественной жизни и китайского интернета. И ни миллионы, ни сверхпопулярность этого положения не меняют.

Джек Ма исчез почти на год и только сейчас, когда сумел подтвердить свою лояльность и признал собственные «заблуждения», которые заключались в рыночных спекуляциях и попытках создать финансовые пирамиды, начал потихоньку «выходить из сумерек», то есть – вновь появляться на публике.

С Ли Юньди, как пишут китайские комментаторы, слишком просто не будет, поскольку он «откровенно зажрался». Его выступление «Полет шмеля» в Пекине в 2013 году было описано поклонниками классической музыки как «полная катастрофа». Около 20 процентов нот не были воспроизведены вообще. Музыка звучала так, будто у пианиста не хватало одного пальца на каждой руке, жаловались поклонники.

Но это были еще цветочки, хотя уже тогда стало понятным, что как исполнитель он слишком переоценен. Дальше – больше. В 2015 году будучи судьей Международного конкурса имени Шопена, он исчез ради того, чтобы подзаработать на свадьбе дочери местного олигарха в Шанхае. А в 2019 году он был сфотографирован публично справляющим, извините, малую нужду на обочине дороги.

И если раньше это сходило ему с рук, то с введением в Китае нулевой терпимости к деятелям культуры, которые переходят черту и демонстрируют непристойное поведение, увлекаются наркотиками и придаются прочим порокам – дни «золотого мальчика» были сочтены. Тут никаких чисток не нужно – просто подождать, когда он, опьяневший от чувства собственной исключительности, совершит очередное правонарушение.

И Ли Юньди должен быть просто счастлив, что попался на проститутках – могли ведь и на приобретении наркотиков прихватить, а это уже совсем другая по тяжести наказания статья. Жалеть ли его? Думаю, не стоит. Во-первых, в Китае создается правило, что перед законом все равны. А, во-вторых, линии поведения для «мастеров искусств» в Китае четко обозначены. Считаешь себя элитой – вот и веди себя соответственно, подавай пример ответственного поведения своим поклонникам. Известность Ли Юньди куда меньше, чем у Джеки Чана. А ведь он ни в каких скандалах не замечен…