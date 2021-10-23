Кипрский армянин Акоп Манукян опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик, на котором можно посмотреть, как на Кипре встречают делегацию парламента Армении во главе со спикером Аленом Симоняном, сообщает Yerkir.am.

Как видно из видео, после того, как Симонян вышел из машины, участники акции начали скандировать: «предатели», «убийцы армян», «не хотим видеть тебя здесь» и т.д.

К тому же и молодежь пришла на акцию с плакатами, осуждающими режим Никола Пашиняна.