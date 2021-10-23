Согласно оперативным данным Минфина, доходы сводного бюджета составили 23 021,4 млн манатов, расходы – 19 458,3 млн манатов. В итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 3 563,1 млн манатов, прогноз которого по итогам года составляет 7 335,3 млн манатов. Доходы госбюджета составили 17 млрд 871,6 млн манатов, что на 0,5% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Расходы бюджета также снизились, но уже на 5%, составив 17 млрд 711,9 млн манатов. Таким образом, профицит госбюджета по итогам трех кварталов составил 159,7 млн манатов или 0,25% ВВП (62 млрд 877,4 млн манатов). Если учесть, что за девять месяцев прошлого года дефицит бюджета составил 677,6 млн манатов, то можно сказать однозначно – с профицитом все относительно в порядке. Но почему-то упали доходы и особенно расходы, как это получилось?

Позади три квартала текущего года, в течение которых экономика страны уверенно восстанавливалась после прошлогодней пандемии коронавируса. Многие уже прогнозируют свою деятельность на будущий год. Минфин, к примеру, согласовывает проект госбюджета-2022, которому еще предстоит обсуждение в парламенте и утверждение главой государства.

В структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 6 млрд 354,4 млн манатов. Это составляет 120,2% от прогноза и на 12% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Причем, 73,9% всех налоговых сборов или 4 млрд 692,8 млн манатов пришлось на долю ненефтяного сектора, что на 10,4% выше показателя годом ранее. По линии Государственного таможенного комитета поступления в госбюджет составили 3 млрд 193,2 млн манатов – 112,4% против прогноза. Налоговая служба и Госкомтаможни совместно привлекли в госбюджет сверх прогноза 1 млрд 418,9 млн манатов.

Не хочется утомлять читателя обилием цифр, отметим просто, что заметно возросли поступления в бюджет также из Фонда гарантий по госдолгу и гарантийным обязательствам, от государственных займов, финансирования проектов, приватизации. И все же главную роль в пополнении госбюджета продолжает играть Госнефтефонд – трансферты из фонда составили 7 млрд 309,7 млн манатов. И это при том, что прогноз исполнен всего на 79,9%, при полном исполнении данного прогноза объем трансферта мог составить и половину доходной части бюджета. Нетрудно догадаться: невыполнение прогноза в полном объеме связано во многом с тем, что налоговики и таможенники перевыполнили прогноз по доходам.

Но исполнить в полном объеме трансферт из фонда весьма трудно и по другой причине – сегодня мировые цены на нефть почти вдвое превышают заложенный в бюджет показатель, что оказывает заметное давление на финансовый рынок страны в целом. Дополнительное привлечение валюты из фонда, безусловно, окажет давление на манат со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. И здесь вновь приходится отмечать, что при всем росте экономики, в том числе и ненефтяного сектора доходы бюджета страны наполовину зависят от Нефтяного фонда. И как бы ни боролось с этим правительство, добиться перелома не удается. Каждый год приносит свои проблемы, требующие повышения бюджетных расходов.

А расходы госбюджета за девять месяцев текущего года составили 17 млрд 711,9 млн манатов. Но, как это ни странно, девятимесячные расходы составили лишь 90,1% от прогноза. За три квартала правительство не смогло израсходовать почти десятую часть планируемых средств. То ли прогнозы оказались завышенными, то ли удалось добиться большей экономии – пока не ясно.

При этом значительную долю бюджетных расходов, а именно 43,2% или 7 млрд 655,2 млн манатов, составляют социальные расходы, объем которых увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же текущие расходы госбюджета составили 64,8% всех расходов или 11 млрд 476,4 млн манатов, а капитальные расходы – 26,7% или 4 млрд 722 млн манатов. Еще 1 млрд 513,5 млн манатов направлено на обслуживание госдолга и обязательств, что составляет 8,5% всех расходов.

Отметим, что прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, а по расходам – 28 млрд 543 млн манатов. Образовавшийся в результате дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП. Но сумеет ли правительство за оставшиеся три месяца выполнить свои же прогнозы? Если исполнение доходной части бюджета еще вполне реально, то сказать тоже о его расходной части – сложно. Для ежемесячного освоения 3,5 млрд манатов азербайджанской экономике придется задать очень высокие темпы…