Глава ВОЗ объявил, когда человечество победит коронавирус

“Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавируса, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом”, – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, глава ВОЗ сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия. "Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", – сказал Гебрейесус.

Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года. Эта цель достижима "только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцин, будут соответствовать их действиям", – подчеркнул Гебрейесус.

Отметим, что по данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 927 732 человека.