Гасанова и Гулиева судят в России за «правое дело»

Российские СМИ отмечают, что это уникальный судебный процесс для Бердска не только потому, что впервые приговор будет оглашен в отсутствие потерпевшего, но и потому, что интересы обвиняемых защищает скандально известный адвокат Эльман Пашаев, прославившийся по делу актера Михаила Ефремова.

Потерпевший Сафаров еще в январе 2020 года уехал из Бердска в Азербайджан. Суд обратился в миграционные службы для установления его местонахождения. Якобы он получал угрозы и решил скрыться за границей.

В российском городе Бердск близится к завершению судебный процесс по уголовному делу в отношение уроженцев Азербайджана Рамиза Гасанова и Гусейна Гулиева, которых обвиняют в похищении соотечественника Сафарова.

«Заканчивается судебное следствие. Мы допросили подсудимых, которые вину не признали. Они выдвинули новые доводы о том, что на них оказывалось давление со стороны сотрудников полиции на ранних этапах следствия. Гасанов утверждает, что при задержании оперативные сотрудники на него давили, якобы заставляя написать признательные показания. На ранних этапах следствия он признался, что организовал похищение человека, - рассказала журналистам помощник прокурора Бердска Анна Белова, которая поддерживает в процессе гособвинение.

По ее словам, после допроса подсудимых и оперативников суд может уйти на перерыв для подготовки к прениям сторон.

«К поиску потерпевшего принимали все меры, но безуспешно. Суд принял решение об оглашении его показаний, которые он давал на предварительном следствии. Закон позволяет огласить приговор в его отсутствие», - констатировала Белова.

В сентябре 2019 года Гасанов решил похитить Сафарова, чтобы тот вернул деньги, который он вложил в совместный бизнес. Уроженцы Азербайджана планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.

В конце сентября 2019 года киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире, а потом перевезли в отель «Аврора».

Сторона защиты полагает, что Сафаров - обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.

Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.