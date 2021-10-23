Экс-спецпосланник США в Афганистане: талибы нам помогли

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Бывший специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзаде назвал последний вывод американских войск «уродливой заключительной фазой», передает Fox News. Халилзаде, который был назначен в 2018 году бывшим президентом США Дональдом Трампом в качестве главного переговорщика США с Талибаном, признался, что покинул администрацию Байдена менее чем через два месяца после хаоса 30 августа. «Одна из причин, по которой я ушел из правительства, заключается в том, что переговоры не были основаны на реальности и фактах того, что произошло и каковы были наши альтернативы», - сказал Халилзаде.

Халилзаде не стал критиковать Джо Байдена, но сказал, что вывод войск, о котором он договорился, имел целью удержать "Талибан" на определенных условиях. В своем заявлении об отставке он заявил, что одним из тех условий, которые так и не были выполнены, было то, что талибы вели переговоры напрямую с афганским правительством, чтобы заключить «соглашение о разделении власти и полное прекращение огня». В своем интервью Халилзаде также сказал, что Байден решил уйти из Афганистана без этих определенных условий.