Экс-спецпосланник США в Афганистане: талибы нам помогли
Бывший специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзаде назвал последний вывод американских войск «уродливой заключительной фазой», передает Fox News.
Халилзаде, который был назначен в 2018 году бывшим президентом США Дональдом Трампом в качестве главного переговорщика США с Талибаном, признался, что покинул администрацию Байдена менее чем через два месяца после хаоса 30 августа.
«Одна из причин, по которой я ушел из правительства, заключается в том, что переговоры не были основаны на реальности и фактах того, что произошло и каковы были наши альтернативы», - сказал Халилзаде.
Халилзаде не стал критиковать Джо Байдена, но сказал, что вывод войск, о котором он договорился, имел целью удержать "Талибан" на определенных условиях. В своем заявлении об отставке он заявил, что одним из тех условий, которые так и не были выполнены, было то, что талибы вели переговоры напрямую с афганским правительством, чтобы заключить «соглашение о разделении власти и полное прекращение огня».
В своем интервью Халилзаде также сказал, что Байден решил уйти из Афганистана без этих определенных условий.
Финальную часть вывода американских войск из Афганистана, во время которого были убиты 13 солдат, Халилзаде назвал “ужасным”.
«Это был ужасный финальный этап. Без сомнения. Могло быть намного хуже. Талибы действительно помогли с выводом войск. Все могло быть намного хуже. Кабул мог быть разрушен. Я поехал в Афганистан спустя 30 с лишним лет после вывода советских войск, и что случилось? Куда ни глянь, везде были разрушения, как какой-нибудь немецкий город после Второй мировой войны. Только все было намного хуже”, - заключил бывший спецпосланник.