Скандал в Польше: студенткам запретили миниюбки и другую откровенную одежду

Ректор вуза, в свою очередь, объяснил, что документ появился в недрах этой самой комиссии, действующей независимо от руководства университета. Комиссия рекомендует студентам «соответствующую» одежду и поведение в стенах alma mater.

В документе, в числе прочего, студентам рекомендовано скрывать татуировки, избегать носить бижутерию, обувь на высоких каблуках, брюки с короткими штанинами. В эту историю уже вмешалось студенческое самоуправление университета.

Студенты Силезского медицинского университета получили неожиданное предписание, подготовленное комиссией по делам противодействия моббингу, сексуального использования и дискриминации, а также другим действиям в среде студентов и преподавателей высшего учебного заведения.

Приводим некоторые пункты этого документа, вызвавшего нешуточный резонанс не только в университете, но и в польском обществе.

Так, например, девушкам рекомендуется не носить брюки с короткими штанинами, не пользоваться интенсивной парфюмерией, блузки с глубоким декольте, избегать носить юбки выше середины бедра, а также не ходить на высоких каблуках.

Студентам мужского пола рекомендуется тщательно причесываться — в том числе, носить опрятную бороду. Девушкам советуют наносить так называемый смягченный макияж. Рекомендации комиссии по противодействию моббингу, сексуального использования и дискриминации обнародовала этот документ в минувшую среду.

Студенты уже массово откликнулись в социальных сетях, утверждая, что именно скандальный документ подвергает их дискриминации.

Одна из пользовательниц пишет: «Я понимаю, что вину за возможное изнасилование студентки надо переложить на нее саму, за слишком глубокое декольте. Очень интересный подход. Я всегда считала, что вина за изнасилование лежит на насильнике, а не на изнасилованной...». Или другой текст: «То есть, вы собственно недвусмысленно приходите к выводу, что не можете свой персонал удержать от изнасилования студенток/студентов иначе, чем организовать ношение студентами скромной одежды. Стыдно». Так звучат мнения на студенческом профиле университетской страницы.

- Эти рекомендации крайне абсурдны. Если, мы - студенты, и являемся взрослыми людьми, то каждый волен выбирать форму одежды, - сказала одна из студенток-медиков в интервью каналу TVN24.

Скандальное предписание вызвало столь большой резонанс, что было решено провести встречу студентов с членами комиссии и руководством университета.

Ректор вуза Томаш Шчепаньски, со своей стороны, пытался успокоить протест, предлагая решить споры путем диалога.

К этой ситуации обратился и офис омбудсмена в Польше. Его представитель Магдалена Куруш обратила внимание на то, что комиссия, возможно, избрала неадекватный способ реагирования на существующую проблему и будет разбираться в конфликте.

Но, как известно, нет дыма без огня. Дело в том, что в 2020 году студенты этого вуза написали письмо в министерство здравоохранения и министерство образования и науки по поводу моббинга и сексизма. Самые серьезные обвинения по фактам изнасилования были направлены руководством вуза в прокуратуру. Это было связано с выездом на медпрактику в 2016 году, когда приглашенные в комнату студентки встретили недвусмысленные предложения со стороны сотрудников университета. Других девушек высмеивали за отказ от непристойного предложения. Девять лекторов вуза в результате внутреннего расследования обвиняются в непристойном поведении, но лишь один из них понес мягкое наказание, лишившись места работы…