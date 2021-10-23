Пучдемон угрожает возобновить одностороннее провозглашение независимости

Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон хочет “вернуться в Испанию свободным человеком и отменить приостановление одностороннего провозглашения независимости Каталонии”, – сообщает El Mundo.

Пучдемон больше не надеется только на амнистию со стороны правительства Испании, и угрожает восстановить “конституционный порядок, как только он вступит на территории Каталонии”.

Напомним, что в октябре 2017 года, перед тем как бежать в Бельгию, Пучдемон в одностороннем порядке провозгласил независимость Каталонии в парламенте сразу же после приостановления этого провозглашения.