Азербайджанский генерал бизнесмену: «Заплатишь 3 миллиона или сядешь на 12 лет»… Так угрожали пацаны из «Солнцевской ОПГ»

Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:07

Предприниматель Низами Кязимов – одна из жертв преступлений генерал-майора Мовлама Шихалиева, бывшего начальника Главного следственного управления печально известного упраздненного министерства национальной безопасности, в данный момент подсудимого вместе с бывшими подчиненными – следователями Вюсалом Алиевым, Ясином Мамедовым и Сахибом Алекперовым. Согласно материалам следствия, Низами Кязимов, у которого офицеры МНБ путем угроз и шантажа «выбили» 2 миллиона долларов, занимался предпринимательской деятельностью. В своих показаниях он отметил, что переехал в Баку из Нахчывана в 1992 году. Занимался Кязимов предпринимательством, организовал оптовую продажу стройматериалов и продуктов питания, импортированных из России и Украины.

Все неприятности в жизни бизнесмена из Нахчывана начались после анонимного звонка в октябре 2008 года… Его вызвали в МНБ. В здании, в котором формально располагались – спецслужбы, а по существу – оргпреступная группировка, его препроводили на 6-й этаж, в кабинет начальника 2-го отдела Вюсала Алекперова. Сначала Кязимова спросили о сумме в $ 1 120 000, которые он перечислил на счет в бакинский филиал «Texnikabank». «Разговаривал Алекперов очень агрессивно, спрашивал о деньгах, которые я перевел на счет своего зятя Самира Абдулгасымова», – рассказывает бизнесмен. Вскоре Кязимов был взят под стражу сроком на три месяца по стандартному для «махмудовской конторы» обвинению в мошенничестве. Во время содержания под стражей его неоднократно вызывал Алекперов и неустанно требовал заплатить 3 миллиона долларов для прекращения уголовного дела. «По представлению Вюсала Алекперова я был арестован по обвинению в преступной связи с сотрудниками «Texnikabank» и присвоении денег. Спрашивается, каких денег? А тех самых, которые я перевел на счет своего зятя. Вюсал Алекперов выставил одно требование – заплатить им 3 миллиона долларов в обмен на прекращение липового уголовного дела и вожделенную свободу. Я же каждый раз повторял, что не способен заплатить такую сумму. Вюсал Алекперов, ссылаясь на указания своего руководства, ставил вопрос ребром: либо я должен отдать им эти деньги, либо сесть на 12 лет в зону», – говорится в заявлении потерпевшего. Спустя две недели после пренеприятнейшей беседы с Вюсалом Алекперовым надзиратели вновь постучались в дверь камеры бизнесмена. И повели его на сей раз к начальнику Главного следственного управления генералу Мовлану Шихалиеву. «Он повторил требование своего подчиненного. Я еще раз повторил, что не могу заплатить такую сумму. И Шихалиев начал угрожать мне тюрьмой… Коса нашла на камень. И Шихалиев с Алекперовым снизили ставку до 2 миллионов. Я сказал: нет!».

Спустя полтора месяца бизнесмен вновь оказался в уютном кабинете Шихалиева. Генерал еще раз повторил требование выплатить дань. Но на сей раз, Кязимову угрожали не тюрьмой, а пытками: «Мы наденем на твою пустую голову мешок и бросим тебя на растерзание спецназу в масках», – грозно сказал генерал. Упертый бизнесмен продолжил игру: «Нет и еще раз нет! Делайте со мной что хотите!» С таким упертым бизнесменом Алекперову и Шихалиеву на своем веку пришлось встретиться впервые. Бизнесмена бросили за решетку. И вскоре у Кязимова возникли проблемы со здоровьем, врачи обнаружили у него внезапно вспыхнувший, видимо на почве нервного срыва, сахарный диабет. Шихалиев с Алекперовым устроили специальное меню для упертого арестанта: пища Кязимова состояла из противопоказанных диабетикам углеводов и тортов. Состояние Кязимова ухудшалось день ото дня. И однажды, под угрозой диабетической комы Кязимов понял, что судьба свела его с отпетыми отморозками, которые его просто убьют. Арестант согласился выплатить 2 миллиона долларов. Но не сразу, а частями. И на протяжении какого-то периода времени. Алекперов сказал, что не принимает лично такие судьбоносные решения и ему надо посоветоваться с начальством. На следующий день следователь от имени генерала огласил условия сделки: в обмен на 1 миллион долларов Кязимова отпустят под домашний арест, а за счет погашения оставшегося должка будет прекращено уголовное дело. Кязимов написал письмо своему родственнику – владельцу ресторана «Чанаккала» Тахиру Абдулгасымову, в котором попросил его с помощью всех родственников собрать 1 миллион долларов. Зять Кязимова – Самир Абдулгасымов продал автомобили на сумму 250 тысяч долларов. Остальную часть добавил сам Тахир Абдулгасымов. Родственники Кязимова пришли в МНБ с откупными. В тот же день отпустили и заложника-бизнесмена. Но предупредили – принести еще 1 миллион в течение 5 месяцев.