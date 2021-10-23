В Турции с ножами напали на гражданина Азербайджана
Прошлой ночью в городе Чорум на севере Турции было совершено нападение на гражданина Азербайджана, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел на площади Мира Кадеш, где завязался спор между тремя молодыми людьми. Спор очень быстро перерос в драку, в ходе которой ударом ножа был ранен гражданин Азербайджана У.Юсифов.
Прохожие вызвали на место происшествия скорую помощь, которая доставила раненого в ближайшую больницу. Благодаря своевременному вмешательству медиков, жизнь Юсифову удалось спасти.
Полиция по горячим следам задержала одного из преступников. Ведутся поиски второго подозреваемого.