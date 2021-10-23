Ирфан Экмен: Первыми в Карабахе прорастут семена из Турции

Компания по производству семян в турецком Текирдаге экспортировала в Азербайджан рекордные тысячу тонн семян пшеницы, ячменя, овса и гороха. Эти семена будут засеяны на освобожденных территориях, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, по железной дороге в Азербайджан были отправлены 600 тонн семян пшеницы, 300 тонн семян ячменя и по 50 тонн семян овса и гороха.