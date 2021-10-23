Ирфан Экмен: Первыми в Карабахе прорастут семена из Турции
Компания по производству семян в турецком Текирдаге экспортировала в Азербайджан рекордные тысячу тонн семян пшеницы, ячменя, овса и гороха. Эти семена будут засеяны на освобожденных территориях, пишут турецкие СМИ.
Согласно информации, по железной дороге в Азербайджан были отправлены 600 тонн семян пшеницы, 300 тонн семян ячменя и по 50 тонн семян овса и гороха.
Владелец компании Ирфан Экмен в интервью журналистам заявил, что их компания занимается производством семян на протяжении 11 лет.
«Это самый крупный наш экспорт в Азербайджан. В общей сложности мы отправили 28 контейнеров c семенами. Они будут посажены на территории в 30 тысяч гектаров. Первые семена, которые прорастут на освобожденных территориях, будут семена из Турции, Фракии», – сказал он.
Ирфан Экмен добавил, что их компания уже готовится к отправке второй партии семян в Азербайджан.