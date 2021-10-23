Мехмет Аккин: «Освобождение Зангилана увеличило наш экспорт в Азербайджан в 10 раз»
Компания по производству сельскохозяйственной техники Efe Ziraat Appliances из турецкого города Айдын начала отправлять свою продукцию в Азербайджан для обработки освобожденных территорий в Зангиланском районе, пишут турецкие СМИ.
Владелец компании Мехмет Аккин в интервью турецким журналистам заявил, что они увеличили экспорт в Азербайджан в 10 раз. Сейчас Азербайджан занимает самую большую долю в экспорте продукции компании.
«Когда я говорю об Азербайджане, у меня мурашки по коже. Я так счастлив, что братья вернули свои исконные земли. Целинные земли теперь возвращены в экономику Азербайджана. Все это увеличило наш экспорт в эту страну в 10 раз», – сказал он.