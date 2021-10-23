"Талибан" приветствует Путина

"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" приветствует высказывания президента России Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности".

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.