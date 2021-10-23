Евросоюз возвращается в Афганистан

ЕС в течение месяца планирует возобновить работу своей дипломатической миссии в Кабуле, сообщает Financial Times.

Отмечается, что возобновление работы кабульской дипмиссии необходимо для повышения эффективности в вопросах оказания гуманитарной помощи и эвакуации. Однако, камнем преткновения стал вопрос охраны представительства. ЕС настаивает на передаче этой функции частным охранным компаниям или контингентам стран-членов. Талибы в свою очередь, принципиально отказываются от присутствия иностранного контингента, обещая выделить надежную охрану из числа своих боевиков.

Тем временем в ЕС подчеркнули, что присутствие дипмиссии не означает признания правительства Талибан.