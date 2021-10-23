«Муганбанк» присоединился к платежной системе AniPay

Впервые в Азербайджане система мгновенных платежей AniPay, созданная Центобанком на основе принципов «Открытого банкинга», имеет функцию дистанционной регистрации банковских счетов, получение информации об остатках и транзакциях.

ОАО «Муганбанк» присоединилось к указанной платежной системе. Таким образом, эта система расширяет возможности удаленного и быстрого доступа клиентов к банковским услугам. Используя эту систему, физические лица смогут ускорить операции по счету (денежный перевод AniPay), а также выполнять операции по всем счетам (включая счета пластиковых карт) в режиме 24/7/365. Комиссия за использование услуг системы IPS не взимается (исключая индивидуальных предпренимателей). Кроме того, клиенты принимая платежи мгновенно смогут усилить свои финансовые потоки.

Cистема моментальных платежей повысит эффективность цифровых банковских услуг, а также расширит спектр возможностей и сервисов для клиентов путем удаленного обслуживания и будет стимулировать развитие цифровых платежных операций через учетные записи.

Клиенты могут совершать платежи мгновенно, загрузив мобильное приложение IPS (AniPay) (Android: http://bit.ly/3b78WQo və IOS: https://apple.co/3hXL17u). Для дополнительной информации можно связаться по телефону 933.