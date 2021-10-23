В Петербурге задержали азербайджанца с похищенным 17 лет назад пистолетом

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали вооружённого гражданина Азербайджана, передает 78.ru.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что 24 октября у дома № 9 по улице Ярослава для проверки документов остановили 30-летнего гражданина Республики Азербайджан, который попытался скрыться, но был задержан. При задержании он сбросил из кармана куртки на землю предмет, похожий на пистолет.

Экспертиза установила, что это экспортный вариант пистолета Макарова, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы. При этом изъятый пистолет находится в розыске как похищенный в 1994 году на территории Удмуртии. В отношении задержанного мигранта возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее он был судим за самоуправство.