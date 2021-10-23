ООН предупреждает: в Афганистане дети умрут от голода

Миллионы афганцев, в том числе дети, могут умереть от голода, если не будут приняты срочные меры, чтобы вывести Афганистан из сложной ситуации, заявил в интервью Reuters исполнительный директор ООН по ВВП Дэвид Бизли.

По его словам, страна находится на грани экономического и продовольственного краха.

«22,8 миллиона человек - более половины населения Афганистана - столкнулись с острой проблемой отсутствия продовольствия и «маршируют на голодную смерть». Дети умрут. Люди будут голодать. Все станет намного хуже, чем раньше», - сообщил Бизли.

Отметим, что продовольственный кризис в Афганистане, усугубленный изменениям климата, начался еще до захвата талибами власти в этой стране. Из-за блокировки доступа к активам ситуация в стране ухудшается с каждым днем.