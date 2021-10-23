Пашинян видит спасение экономики Армении в разблокировании связей с Азербайджаном

Разблокирование экономической и транспортной инфраструктуры региона может качественно изменить содержание и структуру экономики Армении. Как сообщают армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Республики Армения на 2022 год» на совместном заседании постоянных комиссий парламента.

Для укрепления системы безопасности необходимо создание благоприятной внешней среды вокруг Армении, последовательная реализация повестки открытия для страны «эры мирного развития», заявил премьер.

По его словам, преодоление атмосферы вражды в регионе и возобновление переговорного процесса, а также разблокирование региональной экономической и транспортной инфраструктуры может стать дополнительным толчком для развития долгосрочного инклюзивного экономического роста.

«Для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций региона создана трехсторонняя рабочая группа во главе с заместителями премьер-министров Армении, России и Азербайджана», – заявил Пашинян.