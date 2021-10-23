В Баку был организован свадебный кортеж с религиозными флагами. Кадры в связи с этим были опубликованы в социальных сетях. Автомобили двигались под аккомпанемент религиозных песен.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент был зафиксирован 24 октября в поселке Шувелан Хазарского района. За нарушение правил карантинного режима задержаны Агали Гусейнзаде и Агакерим Балаахмедов, которые организовали свадебное торжество Агаверди Балаахмедова.

У некоторых участников торжества отсутствовали COVID-паспорта, за что они в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках были оштрафованы на 200 манатов. 16 автомобилей кортежа за совершение автохулиганства были помещены на штрафстоянку. К тому же один из участников свадьбы, Физули Малиев, находится в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса, расследование продолжается.