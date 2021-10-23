В Казахстане вакцинированных отправят на Мальдивы

В столице Казахстана Нур-Султане разыграют путевки на Мальдивы и другие ценные призы для поощрения вакцинации среди жителей города, говорится на официальном сайте акимата столицы.

Сообщается, что акция пройдет с 25 октября по 25 декабря включительно, в ней могут участвовать граждане, получившие первую дозу вакцины в этот период.

Ранее акимат Нур-Султана вместе со спонсорами среди вакцинированных провел розыгрыш двухкомнатной квартиры, автомобиля, свыше 20 iPhone12, бытовой техники и других ценных призов.