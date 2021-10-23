В Турции задержали россиян: подозреваются в лесных поджогах

В турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса задержаны 7 туристов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Турции.

Сообщается, что 23 октября турецкие правоохранительные органы задержали группу российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Туристы были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.