В Турции задержали россиян: подозреваются в лесных поджогах
В турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса задержаны 7 туристов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Турции.
Сообщается, что 23 октября турецкие правоохранительные органы задержали группу российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Туристы были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.
В соответствии с законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу.
Ведется разбирательство.