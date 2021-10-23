Россия продолжает бить «коронавирусные антирекорды»
За прошедшие сутки в России обновлен максимум новых случаев заражения COVID-19 – 37 930 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Всего за время пандемии в России подтвердили 8 279 573 случая заболевания.
За минувшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1 069 человек, всего же число летальных исходов из-за COVID-19 составило 231 669.
Отметим, что в России уже седьмой день подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от новой болезни в сутки.