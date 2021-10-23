Что было в большой сумке израильского министра на встрече с Путиным?

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в своей резиденции в Сочи. Переговоры длились около пяти часов, их содержание не разглашается. Стороны ограничились лишь общими заявлениями. Однако нет никаких сомнений – разговор шел о ядерной программе Ирана и о Сирии. Как сообщает haqqin.az, премьер-министра Израиля сопровождал министр строительства Зеэв Элькин. Большая сумка в руках израильского министра привлекла внимание представителей СМИ и пользователей соцсетей.

Сам Зеэв Элькин сказал израильским СМИ, что в сумке были «аэрофотоснимки» и сувенир для Путина: - В пакете были сувениры и военные фотографии для президента России, которые были необходимы для обсуждения вопросов безопасности. С помощью фотографий мы смогли обсудить важные для Израиля вопросы. Некоторые из них остались у президента России. Министр не уточнил, о каких фотографиях идет речь, но эксперты считают, что на них изображены иранские военные объекты в Сирии. Зеэв Элькин сопровождал израильскую делегацию в качестве переводчика. Он рассказал, что у Путина и Беннета «сложились хорошие отношения», и российский президент даже пригласил израильского премьер-министра в гости. «Путин показал нам свою резиденцию, а затем пригласил Беннета в свой частный дом, что было довольно неожиданным жестом», – сказал он.