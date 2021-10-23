Доверие к США среди союзников обнуляется: и Катар хочет отвернуться актуальный комментарий
Катар недоволен отсутствием ответа США на свой запрос о продаже беспилотников, сообщает Wall Streer Journal. Как пишет издание, запрос на покупку четырех боевых беспилотников был сделан более года назад: «Госдепартамент еще никак не отреагировал на запрос Катара о дронах, и официальные лица отказываются говорить, почему». Сделка оценивалась в 600 миллионов долларов.
Бесконечно можно смотреть на текущую воду, горящий огонь и – виляние администрации Байдена в отношении своих союзников в Персидском заливе. «Многие страны активизировались, чтобы помочь усилиям по эвакуации и переселению в Афганистане, но ни одна страна не сделала больше, чем Катар», – говорил месяц назад госсекретарь США Энтони Блинкен. – «Самые прочные отношения, которые мы и Катар построили, будут приносить постоянные дивиденды в этих и многих других ключевых областях в ближайшие месяцы и годы. То, что Катар сделал – запомнится надолго».
Память оказалась недолгой – и вот уже год Доха не может получить ответ из Вашингтона на то, продадут ли ей американцы беспилотники на общую сумму в 600 миллионов долларов. А ведь Афганистан был не единственным пунктом американо-катарского сотрудничества.
Здесь расположена авиабаза Аль-Удейд, на которой базируется центральное командование США по операциям в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Катар является вторым по величине, после Саудовской Аравии, покупателем американской военной техники в зоне Персидского залива.
Более того – в стремлении развивать партнерство с Вашингтоном, в 2018 году Катар в достаточно категоричной форме отверг предложения Китая по расширению экономического и военно-технического сотрудничества. А всего три недели назад Соединенные Штаты и правительство Катара предприняли скоординированные меры против крупной финансовой сети движения Хезболла в регионе.
И вот – Дохе понадобилась помощь Вашингтона в приобретении беспилотников, которые будут использоваться для патрулирования катарских газовых полей и для отслеживания террористических угроз. В ответ – невнятное мычание, дескать, вопрос еще не согласован с Конгрессом. Или вовсе уж издевательские инсинуации в виде вопросов: «А не слишком ли тесно вы сотрудничаете с Турцией? Вот у нее бы дроны и закупили».
Мастера политической интриги в Белом доме сочли, что самое время показать Катару его место, слегка «приморозить» его ожидания, чтобы слишком много о своей нужности для Америки не воображал. Ну, и намекнуть, что от стратегического партнерства Катара с Турцией нынешняя администрация США не в восторге. Да и со сближением с Израилем Дохе следовало бы поторопиться и уже принять какие-то конкретные шаги.
Случившееся подтверждает – никакой внятной политики у демократической администрации Джо Байдена нет. И не предвидится. Перед нами – рефлекторное дрыгание лапки лягушки, через которую пропускают ток. Соответственно, и доверие к США среди союзников обнуляется, поскольку как можно иметь дело с теми, кто говорят одно, а делают совершенно другое – совершенно непонятно.
И это куда опаснее, чем если бы у Байдена был вменяемый план «возвращения Америки к величию» и люди, которые могли бы его реализовать. Тогда хоть было бы понятно, что от него ждать, а также – где проходят красные линии. Нынешняя администрация Белого дома ведет себя как слепой котенок, который тычется по разным углам и сам не понимает, чего он хочет. Но ему ведь еще и скучно, а потому свое не слишком умное поведение он транслирует на других.
В следующем месяце Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани собирается посетить Вашингтон. Вопрос о продаже беспилотников будет центральным в повестке его переговоров с американцами. А от того, как он решится – станет понятным, останется ли Персидский залив проамериканским – или же ему придется искать новых стратегических партнеров.