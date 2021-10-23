Минздрав призывает беременных женщин вакцинироваться

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» по всей стране продолжается процесс вакцинации.

В Министерстве здравоохранения сообщили haqqin.az, что из-за появления и распространения более заразного штамма "дельта" возникает необходимость в более серьезной борьбе с вирусом. Кроме того, сезонные изменения погоды также увеличивают риск более широкого распространения эпидемии.

Принимая во внимание результаты последних научных исследований, опыт вакцинации ряда стран (США, Израиль, Бельгия, Италия, Великобритания, Сингапур, Япония и др.), рекомендации ВОЗ, CDC, FDA, научно-медицинский совет Минздрава рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам (старше 35 лет, страдающим ожирением, диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек и печени, заболеваниями аутоиммунной системы, многоплодие и т.д.) после 12 недель беременности рекомендуется привиться вакциной mRNT Pfizer (Comirnaty).

Беременные женщины, не входящие в группу риска, также могут быть привиты вакциной mRNT Pfizer (Comirnaty) после 12 недель беременности на основании их письменного согласия.

Отметим, что после вакцинации беременных женщин сертификат противопоказаний будет заменен сертификатом вакцинации.