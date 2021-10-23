Депутат Милли Меджлиса рассказал, как в Азербайджане ведется борьба c наркоманией

Одной из серьезных социальных проблем, волнующих сегодня все человечество, является наркомания. Большое беспокойство вызывает то, что даже превентивные меры, последовательно осуществляемые ведущими мировыми государствами и международными институтами, бессильны перед лицом этой всеобщей беды. К сожалению, масштабы наркомании постепенно расширяются, и эта тенденция вынуждает мировые государства принимать все более жесткие меры. Однозначно можно сказать, что Азербайджан является сегодня одной из стран, решительно и бескомпромиссно борющихся с наркоманией. За последние годы в результате эффективных мер в этом направлении в нашей стране были достигнуты значительные успехи. Об этом СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кямаледдин Гафаров.

Депутат Милли Меджлиса отметил, что после восстановления Азербайджаном независимости государственное строительство, политические, экономические и социальные реформы, темпы развития, охватывающие все сферы и набирающие все больший размах, создали благоприятную основу для объединения усилий общества и государства в борьбе с наркоманией, расширения международных связей и проведения на основе этого комплексной борьбы с глобальной проблемой.

Кямаледдин Гафаров особо подчеркнул, что сегодня, освободив свои земли от оккупации, Азербайджан обеспечил окончательное перекрытие маршрутов наркотрафика в Европу, проходивших через оккупированные территории нашей страны в течение последних 30 лет: "Как известно, Азербайджан расположен на стыке Европы и Азии, что делает его географически-стратегическое положение благоприятным для транзита наркотиков по территории страны, и разумеется, регулярно предпринимаются попытки использовать этот маршрут. Однако попытки контрабанды наркотиков решительно пресекаются и будут пресекаться.

Неоспоримый факт, что Азербайджан не мог контролировать определенную часть своей государственной границы из-за того, что 20% территории нашей страны в течение почти 30 лет были оккупированы Арменией. Это создавало благоприятные возможности для международных группировок, вовлеченных в торговлю наркотиками. Все эти годы президент Ильхам Алиев, выступая с самых престижных международных трибун, постоянно затрагивал эту проблему и подчеркивал, что сложившаяся ситуация представляет дополнительную угрозу, особенно для европейских стран.

Сегодня Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, сам решил эту проблему. Игнорирование общечеловеческой бедой – наркоманией границ стало для нашей страны одним из важнейших вопросов, наше государство, мобилизовав все силы и возможности, включилось в международную борьбу, направленную на искоренение этой проблемы, в рамках проводимой в этой области работы была создана необходимая законодательная база и осуществлены институциональные реформы. Наряду с осуществлением ряда организационно-правовых, институциональных и практических мер, также интенсивный характер приобрело участие в международных инициативах по борьбе с глобальным бедствием. Следует отметить, что Азербайджанская Республика, поддерживая все усилия международного сообщества в этой области, присоединилась к соответствующим конвенциям Организации Объединенных Наций".

Депутат Милли Меджлиса особо отметил, что в Азербайджане на передовой сегодняшней борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков стоят именно сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы: "Борьба с незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджанской Республике всегда была в центре внимания. С первых лет руководства независимым Азербайджаном общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев поднял в стране борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на общегосударственный уровень, и в настоящее время этот стратегический курс успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым. Азербайджан присоединился к каждой из базовых конвенций ООН в связи с наркотическими средствами и психотропными веществами, приняты многочисленные законодательные акты, регулирующие вопросы в данной сфере. "Государственная программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы", утвержденная распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июля 2019 года под номером 1334, ставит конкретные задачи перед соответствующими органами и имеет большое значение в предотвращении этих опасных проявлений. Естественно, в осуществлении мер, предусмотренных этой государственной программой, особую роль играет Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики. В регулярные семинары и "круглые столы" по исполнению Госпрограммы по всей стране, проходящие с участием ответственных сотрудников органов местной исполнительной власти и правоохранительных органов, в том числе органов МВД, активно вовлечены подростки, молодые люди и учителя, специалисты предоставляют разъяснительную информацию о наркомании, ее последствиях, вреде наркотиков для общества и здоровья человека, причиненных ею социальных бедствиях. Правоохранительные органы страны осуществляют деятельность по последовательному и систематическому осуществлению комплексных мероприятий в области борьбы с наркотиками, основанных на передовом мировом опыте. Примечательно, что в результате совместной деятельности правоохранительных органов Азербайджанской Республики в течение 2020 года был выявлен 5221 факт преступлений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято 4041 кг наркотических средств. Основными маршрутами перевозки наркотиков по выявленным преступлениям являются маршрутные линии, по которым наркотики, приобретенные в Исламских Республиках Афганистан и Иран, проходят транзитом через Азербайджан, Грузию и Российскую Федерацию в Украину, а оттуда в европейские страны - Королевство Бельгия, Королевство Нидерландов, Польскую Республику и другие. Согласно представленным данным, в I квартале 2021 года в результате комплексных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, осуществленных правоохранительными органами в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, в целом выявлено 2050 фактов преступлений. Из них 747 связаны с незаконным сбытом наркотических средств, 1264 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 13 - с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 26 - с другими преступлениями из этой категории. По выявленным фактам из незаконного оборота в общей сложности изъято 1287 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В течение I квартала текущего года Министерством внутренних дел Азербайджана по 1997 фактам, выявленным в связи с незаконным оборотом наркотических средств, из незаконного оборота были изъяты сильнодействующие вещества, наркотические средства и психотропные вещества весом более 1 тонны, выявлены и переданы следственным органам для принятиях соответствующих мер незаконно засеянные и выращенные кусты конопли. Все это позволяет утверждать, что сегодня Азербайджан является одной из стран мира, ведущих самую решительную и эффективную борьбу с наркоманией".