Синоптики предупреждают о ливневых дождях и ветре
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами ливневые. К вечеру сильный северо-западный ветер ослабнет, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на полуострове составит ночью 7-9 градусов тепла, днем – 10-12. Атмосферное давление повысится с 767 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горах снегопад. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3 градусов, днем 3-6 градусов тепла.