Два польских солдата ранены в результате штурма границы со стороны Белоруссии, который предприняли нелегальные мигранты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.

"На выходных произошли две попытки силового форсирования границы. Агрессивные группы из около 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь. Обе попытки силового проникновения в Польшу были сорваны", - говорится в сообщении.