Турция обнародовала фотографии всех задержанных предполагаемых шпионов «Моссада», передает Jerusalem Post.

В понедельник, 25 октября, турецкие СМИ опубликовали фотографии 15 предполагаемых шпионов "Моссада", арестованных на прошлой неделе. Из отчета дела стало известно, что ключевой фигурой среди шпионов был МАС, который, как сообщается, учился в Университете Коньи.

Описанному в отчете высокопоставленному сотруднику «Моссада» было присвоено имя А.З., который, предположительно живет в германии и является куратором предполагаемой сети.

Один из главных шпионов, идентифицированный в отчете как AB, по мнению турецкой разведки, собирал информацию об услугах, предоставляемых Турцией палестинцам, выступающим против Израиля в этой стране. Согласно отчету, AB прибыл в Турцию в конце 2015 года и был объявлен пропавшим без вести в июне 2021 года.