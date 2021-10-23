Расследуется загадочная смерть мужа азербайджанского блогера

В Баку скончался муж блогера Айшан Мирзоевой - спортсмен Кямал Намазов. Ранее A.Мирзоева утверждала, что ее муж несколько дней назад был избит двумя спортсменами, в результате чего была повреждена печень.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в прокуратуру Насиминского района поступила информация о смерти в своем доме жителя Баку Кямала Намазова, 1984 года рождения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время по данному факту в районной прокуратуре продолжается расследование.

В то же время Айшан Мирзоева недавно заявила местным СМИ, что никакого избиения не было: «В тот день мы вместе с Кямалом делали покупки в магазине. Вечером, придя домой, он лег спать и скончался во сне. Информация о том, что его избили в спортзале и он скончался от полученных травм, не соответствует действительности. Я не знаю, что написала в социальных сетях, у меня было стрессовое состояние».