Оппозиция пообещала Пашиняну «сюрприз»
Секретарь парламентской фракции блока «Честь имею», сторонник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Айк Мамиджанян пообещал в скором времени для властей «сюрприз», передает news.am.
«Мы уже показали, что можем и в палатках на морозе ночевать, и улицы перекрывать… Технические детали раскрывать не хочу, но обещаю: будут сюрпризы. Когда участников борьбы станет 1500-2000, полиция всех задержать не сможет. Мы готовы к последнему аккорду», – заявил оппозиционный депутат.
В свою очередь, секретарь парламентской фракции блока «Армения» Арцвик Минасян напомнил, что право на митинг закреплено в международном праве.
«Мы будем использовать все инструменты, чтобы предотвратить это. То, что в настоящее время делает правительство Армении, должно быть публичным. Оно не может продолжать свою тайную позицию, это вопрос принципа», – заявил Минасян.
Говоря о митингах, планируемых 9 и 10 ноября, Минасян заявил, что соответствующее обращение в мэрию уже отправлено.
«Произойдет что-то значимое», – заключил парламентарий, говоря об акциях.