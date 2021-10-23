Оппозиция пообещала Пашиняну «сюрприз»

Секретарь парламентской фракции блока «Честь имею», сторонник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Айк Мамиджанян пообещал в скором времени для властей «сюрприз», передает news.am.

«Мы уже показали, что можем и в палатках на морозе ночевать, и улицы перекрывать… Технические детали раскрывать не хочу, но обещаю: будут сюрпризы. Когда участников борьбы станет 1500-2000, полиция всех задержать не сможет. Мы готовы к последнему аккорду», – заявил оппозиционный депутат.

В свою очередь, секретарь парламентской фракции блока «Армения» Арцвик Минасян напомнил, что право на митинг закреплено в международном праве.