Врачи дали совет по зачатию ребенка после перенесенного COVID-19

Медики советуют не спешить с пополнением в семье и подождать минимум 3-4 месяца после окончательного выздоровления от ковида.

Американские медики предупреждают: женщинам, которые перенесли коронавирус, рекомендуется не спешить с зачатием ребенка. Стоит подождать минимум три месяца после полного выздоровления. Это связано с тем, что в лечении используются препараты, которые могут негативно сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате.

По данным американских медиков, женщинам желательно использовать гормональную контрацепцию в период восстановления. Это поможет сохранить яйцеклетки в неприкосновенности, считают медики, пишет sud.ua.

Специалисты уточняют, что при легкой форме коронавируса гормональные таблетки можно начинать принимать уже с первых дней улучшения самочувствия. При этом дозировки препаратов должны быть минимальными, добавляют они.

Ученые также рекомендуют в первые месяцы после выздоровления принимать витамины (после консультации с врачом), избегать стрессов и физических нагрузок, а также отказаться от перелетов и дальних поездок.