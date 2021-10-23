Мирзиёев побеждает на выборах президента в Узбекистане
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% и победил на выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
"За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 80,1% от общего числа избирателей", - приводит РИА Новости слова Низамходжаева.
На втором месте с 6,6% заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова, на третьем - председатель Национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров с 5,5%.