Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с находящейся в стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Диеллой.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи глава оборонного ведомства проинформировал представителей альянса о проделанной на освобожденных от оккупации территориях работе и о текущей ситуации на государственной границе.

Генерал-майор Ф.Диелла, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества НАТО с Азербайджаном, позитивными результатами, достигнутыми в этой сфере, и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимных связей.