После Физули Эрдоган поедет в Зангилан
Обнародована программа краткосрочного рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
В официальном заявлении администрации президента Турции говорится: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом 26 октября 2021 года по приглашению президента Ильхама Алиева. Главы государств примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули – первой воздушной гавани в освобожденном от армянской оккупации Карабахском регионе Азербайджана, в церемонии закладки фундамента новой автомагистрали в регионе и «Умного агрокомплекса», который будет построен в Зангилане при участии Турции. Обсуждения в ходе визита будут посвящены всем аспектам турецко-азербайджанских отношений и шагам по дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами.
Помимо двусторонних отношений, стороны также коснутся текущих региональных и международных событий».