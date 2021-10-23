500 000 манатов на подготовку генплана Губадлы распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 октября подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для подготовки генплана Губадлы Государственному комитету градостроительства и архитектуры АР первоначально выделяется 500 000 манатов.
Данная сумма будет выделена из средств, предусмотренных в госбюджете АР на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий.