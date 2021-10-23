Новая Wi-Fi кампания от Azercell

Еще одним преимуществом этого модема, поддерживающего работу в сетях 3G и 4G, является возможность одновременного подключения до 32 устройств к общему высокоскоростному интернету. 4G WiFi-модем от Azercell достаточно универсален, чтобы подключать к сети не только смартфоны, но и компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры и телевизоры.

Azercell Telecom объявляет о новой Wi-Fi кампании, которая сделает высокоскоростной интернет доступным для всех. В рамках кампании всего за 129 манатов можно приобрести последнюю модель 4G WiFi-модема с 50 Gb интернета в месяц.

Стоит отметить, что новый 4G WiFi-модем предназначен не только для работы дома или в офисе. Во время отдыха это небольшое и легкое устройство можно взять с собой куда угодно, чтобы постоянно быть подключенным к интернету. Нет необходимости находиться рядом с 4G WiFi-модемом, так как широкая зона покрытия позволяет устройству обеспечивать стабильный интернет в радиусе 15-20 метров. С другой стороны, современный дизайн нового 4G WiFi-модема может стать идеальным дополнением к интерьеру любого дома или офиса.

Чтобы стать участником кампании и начать пользоваться высокоскоростным интернетом, достаточно обратиться в ближайший пункт продаж Azercell. В рамках кампании Azercell предлагает 4G WiFi-модем, номер, подключенный к «Data Tarifi» (“Тариф Дата”), и интернет-трафик в объеме 50 Gb на один месяц.

Присоединяйтесь к новой Wi-Fi кампании Azercell и получите доступ к высокоскоростному интернету!