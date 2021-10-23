Бывший генсек «Хезболлы»: Иран поддерживал Армению в оккупации азербайджанских земель

«Армения – это преграда на пути Турции к Азербайджану, Туркменистану и другим тюркоязычным странам, которые восстановили независимость на фоне распада СССР. Мы будем поддерживать и вносить вклад в укрепление Еревана с тем, чтобы он преградил путь Анкаре». Об этом, по словам известного ливанского богослова-шиита, первого генерального секретаря движения «Хезболла» Шейха Субхи Туфейли, в начале 1990-х годов сказал тогдашний глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти, передает Anadolu.

В беседе с корреспондентом турецкого агентства Туфейли подчеркнул, что иранские СМИ начала 90-х также поддерживали оккупацию Арменией земель Азербайджана.