Бывший генсек «Хезболлы»: Иран поддерживал Армению в оккупации азербайджанских земель
«Армения – это преграда на пути Турции к Азербайджану, Туркменистану и другим тюркоязычным странам, которые восстановили независимость на фоне распада СССР. Мы будем поддерживать и вносить вклад в укрепление Еревана с тем, чтобы он преградил путь Анкаре». Об этом, по словам известного ливанского богослова-шиита, первого генерального секретаря движения «Хезболла» Шейха Субхи Туфейли, в начале 1990-х годов сказал тогдашний глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти, передает Anadolu.
В беседе с корреспондентом турецкого агентства Туфейли подчеркнул, что иранские СМИ начала 90-х также поддерживали оккупацию Арменией земель Азербайджана.
Также богослов не исключил, что Тегеран оказывал военную и логистическую поддержку Армении в оккупации земель Азербайджана.
«В тот период Азербайджан только укреплял независимость, и контактов с Израилем не было. Те, кто в Иране аргументирует напряженность с Азербайджаном фактором сионистов, идут против истины. Политика Тегерана никогда не была честной. Большинство их шагов приводят к разрушениям, что противоречит в итоге интересам самого Ирана», - сказал Туфейли.