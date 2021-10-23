Египет отказывается от Каира

Египет планирует до конца 2021 года открыть новую административную столицу страны и предложил всем подключиться к выбору названия и айдентики (фирменного стиля) для нее. Об этом сообщает египетское издание "Аль-Ахрам".

Государственный инженерный орган, который реализует проект новой египетской столицы, предложил всем гражданам присылать свои предложения по выбору названия, слогана, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности. Визуальный стиль нового города должен "отражать видение государства по созданию новых умных городов и развитию общества посредством науки, искусства, инноваций, устойчивого развития и современных технологий".

Граждане могут подать свои предложения до 18 ноября. Комитет экспертов, интеллектуалов и писателей рассортирует и изучит все предложения.

Этот город начали строить в 2015 году. Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 45 миллиардов долларов. Город расположился на площади более 714 квадратных километров в 40 километрах к востоку от Каира. Будущая столица рассчитана на проживание 6,5 миллиона людей и размещение там всех министерств, парламента, правительственных учреждений и всех государственных служб.