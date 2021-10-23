В Киеве пригрозили "ракетами на Москву" ВИДЕО
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пригрозил президенту России Владимиру Путину направить украинские ракеты на Москву. Так в эфире канала "Дом" он прокомментировал заявление Путина о присутствии НАТО в Украине, передает korrespondent.net.
"Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины. Внутри Украины была длительная дискуссия: надо нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много. Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история", - говорит Арестович.
В связи с этим он считает, что лучшим вариантом для России будет мирное урегулирование ситуации - вывод войск из Донбасса и Крыма, выплата репарации Украине за период оккупации.
Также Арестович ответил на опасения Путина о военных базах НАТО в Украине под видом учебных центров.
"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", - заявил он.