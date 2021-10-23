Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пригрозил президенту России Владимиру Путину направить украинские ракеты на Москву. Так в эфире канала "Дом" он прокомментировал заявление Путина о присутствии НАТО в Украине, передает korrespondent.net.

"Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины. Внутри Украины была длительная дискуссия: надо нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много. Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история", - говорит Арестович.