Алиев Мирзиееву: Уважение к вам как к истинному лидеру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева в связи с переизбранием на пост президента Узбекистана.

"...Ваша убедительная победа на выборах - яркое проявление поддержки братским народом Узбекистана Вашего политического курса, проводимого во благо Вашей страны, большого доверия, уважения к Вам как к истинному лидеру. Азербайджан и Узбекистан соединяют прочные отношения дружбы и братства, вытекающие из общих духовных ценностей наших народов", - говорится в тексте поздравления.

Ильхам Алиев также отметил, что нынешний уровень взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами постоянно повышается.

"Уверен, что дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном, которые черпают силы в наших богатых национально-духовных ценностях, и впредь будут развиваться по восходящей и углубляться в соответствии с волей наших братских народов", - отмечается в поздравлении.