Азербайджан откроет посольство в Ватикане, передает Trend.

В связи с этим на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) был обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле".

Депутаты на заседании отметили, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане внесет важный вклад в развитие связей между двумя странами.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.