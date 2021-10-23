Азербайджан и Турция взялись за пустующие земли в Зангилане

Турецкие компании продолжают вносить вклад в восстановление сельскохозяйственного потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В частности, ряд турецких компаний начали поставки современной агротехники в Азербайджан, которая будет использована в новом агропарке на территории Зангиланского района Карабаха, сообщает Anadolu.

Отмечается, что в рамках проекта по строительству первого «умного села» в селе Агалы Зангиланского района при сотрудничестве с турецкими компаниями планируется создание агропарка, где будут созданы посевные поля, теплицы, животноводческая ферма и фруктовые сады. Это в свою очередь способствует возрождению жизни и увеличению аграрного потенциала региона.