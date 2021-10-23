Азербайджан и Турция взялись за пустующие земли в Зангилане
Турецкие компании продолжают вносить вклад в восстановление сельскохозяйственного потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В частности, ряд турецких компаний начали поставки современной агротехники в Азербайджан, которая будет использована в новом агропарке на территории Зангиланского района Карабаха, сообщает Anadolu.
Отмечается, что в рамках проекта по строительству первого «умного села» в селе Агалы Зангиланского района при сотрудничестве с турецкими компаниями планируется создание агропарка, где будут созданы посевные поля, теплицы, животноводческая ферма и фруктовые сады. Это в свою очередь способствует возрождению жизни и увеличению аграрного потенциала региона.
Сообщается, что турецкая компания Duran Tarım, действующая на промышленной площадке Хайраболу с 1972 года, приступила к поставкам сельскохозяйственного оборудования в Азербайджан.
В рамках первого этапа в Азербайджан уже поставлены 17 единиц агротехники, производство еще 122 единиц оборудования продолжается.
Напомним, накануне сообщалось, что компания по производству сельскохозяйственной техники Efe Ziraat Appliances из турецкого города Айдын начала отправлять свою продукцию в Азербайджан для обработки освобожденных территорий в Зангиланском районе. Владелец компании Мехмет Аккин в интервью турецким журналистам заявил, что они увеличили экспорт в Азербайджан в 10 раз. Сейчас Азербайджан занимает самую большую долю в экспорте продукции компании.