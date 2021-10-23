Нефть побила семилетний рекорд

Стоимость американской нефти марки WTI впервые с октября 2014 года поднялась выше 85 долларов США за баррель.

Как сообщает РИА Новости, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,11%, до 85,59 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара США за баррель.

Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.