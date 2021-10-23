С апреля 2019 года, после свержения президента Омара аль-Башира, правившего с 1989 года, Суданом руководил временный Суверенный совет, в котором власть делили гражданские и военные. Переходный период должен был закончиться в 2023 году, когда по результатам выборов было бы образовано гражданское руководство. Однако с самого начала временная власть отличалась постоянными раздорами как между гражданскими и военными, так и внутри гражданской коалиции «За свободу и перемены», в которую вошли разношерстные партии и политические группы.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук арестован военными и удерживается ими в неизвестном месте. Арестован также целый ряд министров, других гражданских представителей власти и партийных руководителей. Короткий период совместного правления страной военными и гражданскими политиками завершен.

Не так давно, в сентябре, в Судане был предотвращен военный переворот, в котором, сообщалось, приняли участие офицеры бронетанковых войск из числа сторонников свергнутого президента и связанных с «Братьями-мусульманами». Ситуация все чувствительней накалялась.

Одна из центральных претензий гражданских к военным заключалась в несоблюдении представителями армии конституционного соглашения 2019 года, согласно которому еще в мае генерал Абдул Фаттах аль-Бухран должен был уступить пост во главе Суверенного совета гражданскому лицу. В то же время рыхлое гражданское объединение «За свободу и перемены» развалилось: часть его бывших участников обвинила других в том, что они оттеснили от власти конкурентов. Основные позиции достались представителям четырех главных партий, остальные оказались не у дел и стали требовать создания нового правительства, не на партийной, а на технократической основе. Кроме того, никуда не делись сторонники возврата к военному правлению.

Это всеобщее недовольство привело к тому, что в минувшую пятницу на улицы столицы Судана Хартума вышли десятки тысяч людей, часть из которых приехала из провинции. Массовые выступления были приурочены к годовщине Октябрьской революции: в 1964 году в это время была свергнута военная диктатура генерала Ибрагима Аббуда. Такой прозрачный намек мог не понравиться нынешним суданским военным, и те сыграли на упреждение.

Вслед за арестами премьера и других гражданских представителей власти было взято под контроль государственное телевидение, перекрыты дороги, ведущие в столицу и отключен интернет. Глава Суверенного совета генерал Абдул Фаттах аль-Бухран объявил о роспуске правительства и самого совета, а также о смещении всех губернаторов.