Военный переворот в Судане вызывает гражданскую войну горячая тема
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук арестован военными и удерживается ими в неизвестном месте. Арестован также целый ряд министров, других гражданских представителей власти и партийных руководителей. Короткий период совместного правления страной военными и гражданскими политиками завершен.
С апреля 2019 года, после свержения президента Омара аль-Башира, правившего с 1989 года, Суданом руководил временный Суверенный совет, в котором власть делили гражданские и военные. Переходный период должен был закончиться в 2023 году, когда по результатам выборов было бы образовано гражданское руководство. Однако с самого начала временная власть отличалась постоянными раздорами как между гражданскими и военными, так и внутри гражданской коалиции «За свободу и перемены», в которую вошли разношерстные партии и политические группы.
Не так давно, в сентябре, в Судане был предотвращен военный переворот, в котором, сообщалось, приняли участие офицеры бронетанковых войск из числа сторонников свергнутого президента и связанных с «Братьями-мусульманами». Ситуация все чувствительней накалялась.
Одна из центральных претензий гражданских к военным заключалась в несоблюдении представителями армии конституционного соглашения 2019 года, согласно которому еще в мае генерал Абдул Фаттах аль-Бухран должен был уступить пост во главе Суверенного совета гражданскому лицу. В то же время рыхлое гражданское объединение «За свободу и перемены» развалилось: часть его бывших участников обвинила других в том, что они оттеснили от власти конкурентов. Основные позиции достались представителям четырех главных партий, остальные оказались не у дел и стали требовать создания нового правительства, не на партийной, а на технократической основе. Кроме того, никуда не делись сторонники возврата к военному правлению.
Это всеобщее недовольство привело к тому, что в минувшую пятницу на улицы столицы Судана Хартума вышли десятки тысяч людей, часть из которых приехала из провинции. Массовые выступления были приурочены к годовщине Октябрьской революции: в 1964 году в это время была свергнута военная диктатура генерала Ибрагима Аббуда. Такой прозрачный намек мог не понравиться нынешним суданским военным, и те сыграли на упреждение.
Вслед за арестами премьера и других гражданских представителей власти было взято под контроль государственное телевидение, перекрыты дороги, ведущие в столицу и отключен интернет. Глава Суверенного совета генерал Абдул Фаттах аль-Бухран объявил о роспуске правительства и самого совета, а также о смещении всех губернаторов.
Он провозгласил чрезвычайное положение, объяснив его необходимостью сохранить мир и безопасность в стране. Выборы летом 2023 года, о которых договаривались раньше, генерал пообещал провести.
В свою очередь офис арестованного премьера призвал людей выйти на улицы и протестовать «всеми возможными мирными способами, чтобы вырвать свою революцию из рук воров». На улицах Хартума возводятся баррикады и идут стычки, сообщается о первых жертвах. Молодежь, участвующая в протестах, вооружена, и вряд ли противостояние, которое становится все более горячим, прекратится в обозримое время. Свою озабоченность происходящим высказали все мало-мальски авторитетные международные организации, но они бессильны предотвратить сползание страны в гражданскую войну. И как только что стало известно, Африканский союз приостановил членство Судана в организации на фоне ареста военными премьер-министра страны.