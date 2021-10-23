США и Канада отступили, Эрдоган остался доволен обновлено
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявления посольства США и ряда других стран о приверженности соблюдению статьи 41-ой Венской конвенции о дипломатических сношениях, предусматривающей невмешательство во внутренние дела страны пребывания.
Об этом агентству “Анадолу” сообщили источники в администрации главы государства.
Выступая перед журналистами в понедельник, 25 октября, Эрдоган заявил, что за политическими, экономическими, социальными и дипломатическими нападками стоит неуважение, вызванное паникой.
“Те, кто вернется к своим старым привычкам, получат достойный ответ, если не признают свою ошибку. Мы рассматриваем то досадное заявление посольства некоторых стран в том же контексте. Это заявление было направлено против нашей судебной системы и суверинитета нашей страны”, - сказал турецкий лидер.
Он также отметил, что, согласно Конституции, турецкая судебная система никому не подчиняется и не слушается приказов.
“Наша цель - не вызывать кризиса, но при этом защищать интересы и права нашей страны. Сегодня новым заявлением тех же послов, клевета была убрана с нашей судебной системы”, - заявил Эрдоган.
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Посольство США в Турции и посольство Канады в Турции заявили о намерениях уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства, после того как ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД республики объявить послов 10 стран персонами нон грата.
"Соединенные Штаты остаются привержены статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в распространенном заявлении на официальной странице американской дипмиссии в Twitter. Идентичное заявление опубликовано на странице посольства Канады в Twitter.
В первом пункте 41 статьи указанного документа говорится, что "без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания", они "также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства".
Агентство Anadolu сообщает, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление ряда посольств, в том числе США и Канады, об их намерениях уважать законы и решения турецкого руководства. "Президент Эрдоган позитивно воспринял заявления посольства США и других дипмиссий", - сообщили в администрации турецкого лидера.