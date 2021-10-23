Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявления посольства США и ряда других стран о приверженности соблюдению статьи 41-ой Венской конвенции о дипломатических сношениях, предусматривающей невмешательство во внутренние дела страны пребывания.

Об этом агентству “Анадолу” сообщили источники в администрации главы государства.

Выступая перед журналистами в понедельник, 25 октября, Эрдоган заявил, что за политическими, экономическими, социальными и дипломатическими нападками стоит неуважение, вызванное паникой.

“Те, кто вернется к своим старым привычкам, получат достойный ответ, если не признают свою ошибку. Мы рассматриваем то досадное заявление посольства некоторых стран в том же контексте. Это заявление было направлено против нашей судебной системы и суверинитета нашей страны”, - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что, согласно Конституции, турецкая судебная система никому не подчиняется и не слушается приказов.

“Наша цель - не вызывать кризиса, но при этом защищать интересы и права нашей страны. Сегодня новым заявлением тех же послов, клевета была убрана с нашей судебной системы”, - заявил Эрдоган.