В Японии 30 лет поили пациентов больницы водой из туалетов

Больница японского университета Осаки около 30 лет по ошибке использовала в качестве воды для питья туалетную. Об этом сообщает издание Breaking Latest News.

В больнице медицинского колледжа случайно присоединили колодец с водой, предназначенной для смыва туалета, к водопроводу с питьевой водой. Хотя лечебница была построена в 1993 году, оплошность заметили только сейчас. Все это время сотрудники и пациенты использовали неочищенную воду для мытья рук, полоскания и питья.

Об ошибке узнали, когда инспекция осматривала здание перед строительством нового корпуса. Как оказалось, в отделение диагностики и лечения вода из туалета поступала через 120 кранов.

Согласно отчетам больницы, цвет, запах и вкус воды проверяли еженедельно. Уже семь лет, как жалоб насчет качества воды не поступало. Угроз здоровью больных также не было выявлено. Сотрудник, ответственный за работу водопровода, публично принес извинения за допущенную ошибку.