На встрече были обсуждены вопросы реализации проекта TOPCOP (тренинговое и оперативное партнерство против организованной преступности), реализуемого СEPOL, в котором также принимает участие Азербайджан.

В ходе встречи Сафар Мехтиев рассказал о реформах, проведенных в последние годы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в таможенной системе, и отметил, что за счет реализованных новшеств, продвигаемых инновационных проектов были достигнуты важные успехи в направлении упрощения таможенных операций, ускорения пограничных процессов, ликвидации теневой экономики, минимизации контактов между должностными лицами и гражданами.

В результате успехов, достигнутых в направлении модернизации таможенной системы, Азербайджанская таможня была избрана руководителем Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО), объединяющего самые развитые страны мира, и за два года деятельности в этом направлении внесла важный вклад в укрепление международного сотрудничества.

Говоря о правоохранительной деятельности таможенных органов Азербайджана, Сафар Мехтиев отметил, что особое значение уделяется приобретению современных знаний и навыков в этой области, изучению и применению передового опыта, а также отметил, что регулярно проводятся тренинги и семинары с участием специалистов как местных, так и международных структур.

Было отмечено, что в результате проделанной работы за последние три года были достигнуты важные успехи в борьбе с контрабандой, в частности, незаконным оборотом наркотических средств, изъято из незаконного оборота до 6 тонн наркотических средств, выявлено и обезврежено несколько преступных группировок.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что Академией государственного таможенного комитета было организовано специальное обучение и для сотрудников таможенных органов, а также рассказал о том, что Европейский региональный офис ВТО по усилению потенциала находится в Баку, и здесь также полезно проведение тренингов и региональных семинаров.

Исполнительный директор CEPOL Детлеф Шредер поблагодарил за искреннюю встречу и рассказал о важности сотрудничества в области борьбы с правонарушениями, взаимного обмена опытом. Детлеф Шредер подчеркнул, что плодотворное сотрудничество с азербайджанской таможней имеет особое значение для представляемой им структуры и внесет важный вклад в общее дело в борьбе с правонарушениями.

На встрече состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.