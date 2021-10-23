Борис Джонсон предложил «скармливать людей животным»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил в шутку «скармливать людей животным» для поддержания баланса в природе. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что на встрече с младшими школьниками британский лидер обсуждал проблемы климата. Сначала он отметил, что «очень обеспокоен» тем, что грядущий климатический саммит ООН по изменению климата в Глазго не поспособствует удержанию глобального потепления на отметке 1,5°С.

После этого Джонсон сделал несколько неординарных высказываний, в частности, что «мы должны заставить коров прекратить рыгать», чтобы они выделяли меньше метана. После того, как генеральный директор «Всемирного фонда дикой природы в Великобритании» Таня Стил заявила о необходимости «восстановить животное разнообразие океанов», Джонсон сказал «мы могли бы скормить некоторых людей животным, это было бы...», после чего замолчал.