МЧС обратилось к населению из-за плохой погоды

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 27 октября в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия с сильными ветрами, периодическими и местами проливными дождями и кратковременными наводнениями на некоторых горных реках.

МЧС Азербайджана призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.

Ведомство рекомендует соблюдать осторожность во избежание опасностей, вызванных сильными ветрами, держаться на расстоянии от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами. Необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Также рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных наводнениям, которые могут быть вызваны проливными дождями, и немедленно подняться на ближайшую высоту, столкнувшись с этой опасностью.